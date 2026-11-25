Сотрудники Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) задержали в Бостоне гражданина Сальвадора Ариэля Антонио Веласкеса-Моралеса, который за несколько дней до этого получил выигрыш в размере $1 млн в лотерее штата Массачусетс.

Об этом сообщает Fox News.

По данным трех источников телеканала в ICE, мужчину задержали утром 24 ноября в районе Восточный Бостон. Когда сотрудники полиции попытались его арестовать, он бросился бежать, но его быстро поймали.

Собеседники Fox News утверждают, что Веласкес-Моралес незаконно пересек границу США в районе города Рома в Техасе в 2013 году. В апреле 2014 года в отношении него вынесли окончательное предписание о депортации.

Лотерея штата Массачусетс вручила мужчине приз 18 ноября, а спустя три дня опубликовала в Facebook его фотографию с символическим чеком на $1 млн. По данным организаторов, выигрышный билет стоимостью $10 он купил в магазине в Восточном Бостоне — том же районе, где его впоследствии задержали.