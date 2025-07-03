Сотрудник МВД в Реутове (Московская область) с нецензурной бранью и угрозами выгнал посетителей из отдела по вопросам миграции. Он оскорблял людей, кричал, толкал беременных и заявлял, что «русские могут остаться, а нерусские — вон».

«Ты русская что ли? Выйди отсюда, бл*ть! Я вас в багажник затолкаю!» — кричал он, по словам очевидцев.

Инцидент произошёл 2 июля. Очередь в отделе образовалась из-за отсутствия талонов. Вместо того чтобы навести порядок, сотрудник сорвался на посетителей, включая подростков. После конфликта он скрылся.

Местные жители утверждают, что это не первая жалоба на его поведение — но реакции от руководства нет. Система покрывает своих.

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