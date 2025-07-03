Иран не видит смысла в продолжении переговоров с европейскими странами, если те будут настаивать на отказе Тегерана от законного права на развитие мирной ядерной программы.

Об этом заявил заместитель главы МИД Ирана Аббас Арагчи.

«Если координатор комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (имеется в виду глава дипломатии ЕС Кая Каллас — прим.) убеждена в том, что цель любых переговоров в будущем — «прекращение иранской ядерной программы», тогда участие ЕС и Великобритании в любых будущих переговорах теряет всякую актуальность и становится бессмысленным», — написал Арагчи в X, комментируя недавние высказывания Каллас.

По словам Арагчи, подобные заявления свидетельствуют о том, что для главы европейской дипломатии больше не имеют значения ни положения Договора о нераспространении ядерного оружия, предусматривающие право всех стран на развитие мирного атома, ни ядерная сделка, ни резолюция 2231 Совета Безопасности ООН, в которой эти принципы закреплены.