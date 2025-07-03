Петербургская полиция приняла решение о выдворении в Азербайджан вместе с родителями второго 15-летнего участника подросткового конфликта возле станции метро «Улица Дыбенко». Подростка и его семью принудительно депортировали из России, сообщили в региональном ГУ МВД.

Как уточнили в полиции, молодой человек стал непосредственным участником инцидента. В итоге в отношении подростка и его родителей приняли миграционные меры — их выдворили за пределы РФ.

Ранее из России также был выслан участвовавший в драке 13-летний подросток, гражданин Азербайджана. Он принудительно уехал на родину вместе с родителями, братом и сестрой.