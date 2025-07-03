Минувшей ночью Россия и Украина обменялись ударами.

Россия ударила по многоэтажке в Одессе.

Удар Украины был более масштабный: БПЛА попал в строящуюся секцию многоквартирного дома в Ельце, над Воронежем прогремели взрывы, крупный налёт был на Липецкую область, где погиб один человек. Власти региона заявили о прилёте по парковке одного из предприятий. Украинские паблики пишут, что речь о заводе «Энергия». Также в Липецкой области был прилёт по строящемуся дому.

Также сообщается о взрыве не предприятии в Тамбовской области (город Котовск), где накануне закрывали аэропорт из-за угрозы БПЛА. Погибли три человека.

Минобороны РФ заявляет о сбитии в целом 69 украинских дронов.