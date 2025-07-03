Нидерландская кронпринцесса Амалия будет учиться в качестве резервиста. Информация приводится в сообщении NL Times.

Уточняется, что принцесса уже получила степени бакалавра по политике, психологии, праву и экономике в Университете Амстердама.

Амалия будет заниматься в военном колледже Амстердама (Defensity College). «Принцесса будет проходить обучение в Defensity College. Она подала заявку и была принята», — отмечается в публикации.

Следует добавить, что она не сможет сразу участвовать во всех физических компонентах обучения из-за недавнего перелома руки. В начале июня она упала с лошади и сломала руку.