Пророссийский экс-кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску предстанет перед судом. Его обвиняют в систематической пропаганде фашистских и ксенофобских взглядов на протяжении последних пяти лет.

«Прокурор передал в суд дело Кэлина Джорджеску, в отношении которого избрана мера пресечения в виде судебного контроля, за совершение преступления, заключающегося в публичной пропаганде культа лиц, виновных в совершении преступлений геноцида, против человечности и военных преступлений, а также в акте публичной пропаганды фашистских, легионерских, расистских или ксенофобских идей, концепций или доктрин», – говорится в релизе пресс-службы генпрокуратуры страны.

В случае признания вины Джорджеску может получить тюремный срок.