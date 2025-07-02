Правительство Франции заранее уведомило Германию о планируемом телефонном разговоре президента Эмманюэля Макрона с президентом России Владимиром Путиным, а также проинформировало о его результатах. Об этом сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус.

«Мы были проинформированы французской стороной, в том числе после него [разговора] о результатах», — передает телеканал NTV.

Корнелиус сообщил, что канцлер Фридрих Мерц не планирует проводить телефонный разговор с Путиным.

Накануне состоялся первый за почти три года телефонный разговор между президентами России и Франции. Как в Кремле, так и в Елисейском дворце беседа была названа содержательной. До сентября 2022 года лидеры двух стран поддерживали регулярный диалог, однако серия контактов была прервана после того, как Эмманюэль Макрон нарушил конфиденциальность одной из бесед.