В Санкт-Петербурге очередной бытовой конфликт между подростками обернулся коллективной депортацией — российские власти выдворили из страны всю азербайджанскую семью, включая детей, передает Minval со ссылкой на российские СМИ.

Инцидент произошёл у станции метро «Улица Дыбенко» вечером в понедельник. После перепалки в интернете 16-летний местный подросток договорился о встрече с 13-летним мальчиком из азербайджанской семьи. На встречу младший подросток пришёл не один, и в ходе потасовки старший получил травмы и был доставлен в больницу.

Несмотря на то что речь шла о ссоре несовершеннолетних, полиция задержала азербайджанского подростка и его отца, а вскоре — и всю семью. В МВД сообщили, что из России были выдворены сам 13-летний подросток, его родители, брат и сестра.