Правоохранительные органы Армении проводят обыски в главном офисе «Ташир Групп» Самвела Карапетяна.

По имеющимся данным, Карапетян прибыл в Армению по поручению нового кремлёвского куратора по армянскому направлению — первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко, с целью координации усилий по свержению Николы Пашиняна.

На этом фоне Пашинян выступил с жёстким предупреждением в адрес сотрудников «Электросетей Армении», входящих в структуру «Ташир Групп». Он заявил, что те, кто, бросив работу, занимается политическими интригами, будут уволены в июле, а лица, принуждающие коллег участвовать в акциях, будут привлечены к ответственности.