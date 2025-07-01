Принцесса Како, племянница императора Нарухито, является одной из самых известных представительниц консервативной японской императорской семьи. Недавно она побывала с одиннадцатидневным визитом в Бразилии. Там она по приглашению властей страны посетила восемь городов. Во время одного из перелетов ее заметили отдыхающей у окна в салоне эконом-класса, сообщает South China Morning Post..

Данный факт вызвал противоречивые реакции. Одни отмечали ее «естественность и простоту», другие же высказывали опасения, что поведение члена королевской семьи может быть расценено как неподобающее.

Принцесса Како хорошо известна своими яркими и нестандартными модными выборами, которые часто отличаются от традиционного образа представителей императорского окружения.