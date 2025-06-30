Азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде в своем тг-канале прокомментировал взрыв на борту танкера Vilamoura в Средиземном море. Minval приводит его слова без изменений.

«В Средиземном море недалеко от берегов Ливии взорвался танкер Vilamoura с 1 миллионом баррелей нефти на борту. Взрыв привел к затоплению водой машинного отделения. При этом разлива нефти не отмечено.

Следует заметить, что это четвертый за год инцидент с судами перевозившим российскую нефть. С большой долей вероятности это работа украинских спецслужб», — считает Рустамзаде.