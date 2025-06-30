В Средиземном море взорвался танкер, связанный с Россией. Об этом информирует Bloomberg.

Танкер Vilamoura, перевозивший около миллиона баррелей нефти, пострадал от взрыва в море недалеко от Ливии. Причина инцидента пока неизвестна. Ранее судно заходило в российские порты — Усть-Лугу и Новороссийск.

В результате взрыва затопило машинное отделение. Представитель компании заявил, что утечки нефти не зафиксировано, экипаж не пострадал. Причины инцидента пока неизвестны. Судно буксируют в Грецию, где должны оценить масштабы повреждений.

По данным Bloomberg, это уже не первый подобный случай: в последние месяцы несколько танкеров, связанных с РФ, стали жертвами загадочных взрывов. В связи с этим судовладельцы начали проверять корпуса судов на мины и усилили меры безопасности.