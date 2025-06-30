17-летний Адам Кадыров, сын главы Чечни, на собственной свадьбе появился в часах Jacob & Co. Billionaire Ashoka, стоимость которых, по информации СМИ, начинается от 2 миллионов долларов и может достигать 27,7 миллиона в версиях с бриллиантами.

Также в сети публикуются кадры, где Кадыров-младший сидит за рулём редкой модели Mercedes-Benz G-Class STRONGER THAN THE 1980s зелёного цвета стоимостью не менее 200 тысяч долларов и стреляет из пистолета Стечкина через окно автомобиля.

Свадьба состоялась 28 июня в родовом селе Ахмат-Юрт. По словам Рамзана Кадырова, его сына поздравил президент России Владимир Путин. Невеста Адама, Медни, также родом из этого села. Среди гостей были высокопоставленные представители стран Ближнего Востока, включая посла ОАЭ в России.