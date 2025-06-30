Евросоюз выделил Армении €270 млн евро в рамках плана «стойкости и роста», часть этих средств пойдет на финансирование армянских «независимых» СМИ в рамках борьбы с «дезинформацией и гибридными угрозами», сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас, находящаяся с визитом в Ереване.

«ЕС выделил €270 млн Армении в рамках плана стойкости и роста на период до 2027 года. Этот план включает поддержку бизнеса и укрепление связей ЕС и Армении, а также поддержку реформ», — заявила Каллас. По ее словам, этот план также включает «значительное финансирование для независимых СМИ в Армении для борьбы с гибридными угрозами и ради поддержки демократии».

Каллас выразила удовлетворение заявлениями армянских властей о стремлении Армении к вступлению в ЕС и пообещала Еревану «прогресс в плане действий по отмене визового режима» в случае выполнения всех условий Еврокомиссии, обозначенных в этом плане.