Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, регулирующий вопрос ношения одежды, которая закрывает лицо.

Носить такие вещи теперь официально запрещено, передает Акорда.

«Запрещается ношение в общественных местах предметов одежды, препятствующих распознаванию лица, за исключением случаев, когда это необходимо для исполнения требований законов Республики Казахстан, служебных (должностных, трудовых) обязанностей, в медицинских целях, гражданской защиты, при погодных условиях, а также для лиц, принимающих непосредственное участие в спортивных, спортивно-массовых и культурно-массовых мероприятиях», — говорится в тексте закона.