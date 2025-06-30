Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в связи с обвалом земли, повлекшим смерть человека в Баку. Речь идет об инциденте, взбудоражившем всю общественность.

26 июня в Бинагадинском районе столицы, на улице Алескера Гаибова, 20/90 (в народе называемой Баксол), 27-летний Джумшуд Джумшудлу вышел из дома за хлебом.

Идя по дороге, он в буквальном смысле провалился под землю. Джумшудлу попал в мощный канализационный сток и задохнулся. Скорость потока была настолько велика, что мужчину сразу унесло течением. Спасатели искали тело Джумшудлу трое суток, пока 28 июня в 15:35 его останки не были обнаружены в коллекторе в поселке Говсаны Сураханского района города Баку.

«По словам очевидцев, после того как он провалился, его голос был слышен одну–две минуты — он звал на помощь», — ранее рассказал друг Дж. Джумшудлу.

Сотрудники прокуратуры осмотрели место происшествия и тело погибшего, изъяли записи с камер видеонаблюдения, а также провели другие необходимые процессуальные действия.

В ходе расследования было установлено, что канал, в котором произошел инцидент, находится на балансе Управления Бакинского водоканала — публично-правового лица «Единая служба водоснабжения крупных городов» Государственного агентства водных ресурсов.

По данному факту прокуратурой Наримановского района возбуждено уголовное дело по статье 314.2 УК Азербайджана (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).