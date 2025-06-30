Гражданин Великобритании был выслан из Дубая из-за татуировок на лице, информирует Daily Star.

Джордан Хауман прилетел в отпуск в Объединенные Арабские Эмираты вместе со своей женой Терезой и дочерью Кайрой. При прохождении пограничного контроля в международном аэропорту Дубая сотрудники остановили британца и попросили его пройти в отдельное помещение. После шестичасовой задержки ему сообщили, что въезд в страну запрещен по причине его внешнего вида — в частности, из-за татуировок на лице.

Хауман заявил, ранее эти татуировки не вызывали никаких проблем при посещении страны — он уже дважды бывал в Дубае.

«Я чувствую, что стал жертвой дискриминации. Нет закона против татуировок на лице. Мне не разрешают въезжать в страну из-за того, как я выгляжу», — посетовал мужчина.

В результате Джордан лишился всей суммы, потраченной на поездку, и потерял интерес к посещению ОАЭ в будущем:

«Это была моя любимая страна. Теперь я больше никогда не поеду туда», — отметил британец.