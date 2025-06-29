Суд Иерусалима предоставил главе государства Биньямину Нетаньяху недельную отсрочку от дачи показаний по делам против него. Информацию распространяет гостелерадиокомпания Kan.

«Судьи Иерусалимского окружного суда сегодня удовлетворили просьбу премьер-министра Биньямина Нетаньяху об отмене слушаний на этой неделе», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Нетаньяху посетил конфиденциальное заседание суда вместе с главами израильских спецслужб. Они предоставили «стратегический обзор разведывательной информации», в результате чего суд согласился отсрочить слушания.