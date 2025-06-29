Компания Honda разработала квадроцикл Fastport eQuad с электроприводом. Данный гибрид велосипеда и компактного электромобиля предназначается для курьеров, а главным преимуществом новинки стала ее проходимость, информирует «Техкульт». Четырехколесная конструкция с электропедальным приводом позволяет курьерам следовать по велодорожкам и в тех местах, куда не могут проехать традиционные автомобили и фургоны. При этом eQuad разгоняется до 20 км/ч, что оптимально для загруженных городских условий.

Покупателям будут доступны две версии: расширенная и компактная с грузоподъемностью 295 и 145 килограммов соответственно. Питание осуществляется посредством аккумуляторной батареи Honda, которая обеспечивает запас хода до 40 километров при полной загрузке.

Водителя от дождя и солнца защищает прозрачный козырек с УФ-защитой и тонированием, защищающий от дождя и солнца. На случай жаркой погоды предусмотрена система вентиляции. Безопасность движения гарантируют амортизаторы на всех колесах, светодиодная оптика и информационный дисплей на рулевом управлении. При этом реализованы энергосберегающие технологии, включая автоматический стояночный тормоз и систему рекуперативного торможения.

Первые поставки в Европу и Северную Америку запланированы на конец этого года, а массовый выпуск должен стартовать в середине 2026 года. Проект будет развиваться под новым суббрендом Honda Fastport, что подчеркивает стратегический фокус компании на коммерческом транспорте будущего.

