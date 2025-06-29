В Белграде прошла масштабная акция протеста, которая переросла в столкновения граждан с полицией.

Ранее протестующие студенты выдвинули президенту страны Александру Вучичу ультиматум о роспуске парламента и назначении досрочных выборов. При этом они потребовали разгона платочного лагеря сторонников власти, разбитого напротив здания парламента.

На площади Славия прошел масштабный митинг. По данным МВД, участие в нем приняли 35 тысяч человек. Согласно информации местных источников, число протестующих превысило 100 тысяч.

После окончания акции демонстранты двинулись в сторону здания парламента. Провокаторы начали забрасывать полицию файерами, в городе произошли беспорядки.

Согласно официальной информации полиции, в ходе беспорядков пострадали шесть сотрудников МВД и двое гражданских лиц, несколько десятков человек, которые атаковали полицейский кордон, задержаны.

