Венгерские сексуальные меньшинства провели свой ежегодный парад в Будапеште, несмотря на официальный запрет Главного полицейского управления и возражения правительства страны во главе с Виктором Орбаном.

Полиция не стала препятствовать шествию под радужными флагами, в котором участвовали около 70 депутатов Европарламента, и стремилась в первую очередь не допустить столкновений его участников с противниками этого мероприятия.

Полиция запретила проведение в центре Будапешта парада сексуальных меньшинств, сославшись на новую версию закона о собраниях. Однако столичный мэр Гергей Карачонь, избранный на свой пост как кандидат оппозиции, заявил, что это будет «муниципальное мероприятие», для которого не требуется специальное одобрение властей.