Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в настоящее время не видит необходимости в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, так как, по его мнению, такие контакты приводят к эскалации конфликта в Украине.

Своим мнением он поделился в интервью изданию Süddeutsche Zeitung.

Мерц заявил, что после визита премьер-министра Виктора Орбана в Москву летом прошлого года, а также последнего телефонного разговора Путина с бывшим канцлером Олафом Шольцем наблюдалась активизация боевых действий и усиление обстрелов украинских городов со стороны России.

«Так что если это результат таких телефонных звонков, я бы долгое время воздерживался от них», — заявил немецкий политик.