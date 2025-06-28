Иран утратил доверие стран Персидского залива, нанеся удар по территории Катара, где расположена американская военная база «Аль-Удейд».

Об этом заявил советник президента ОАЭ по внешнеполитическим вопросам Анвар Гаргаш.

Он отметил, что государства региона заняли «жёсткую, ясную и принципиальную позицию» в отношении конфликта между Израилем и Ираном. Однако, несмотря на это, Исламская Республика нарушила суверенитет Катара, атаковав его территорию — и этим поставила под угрозу безопасность всего Персидского залива.

«Сейчас, когда мы стремимся перевернуть страницу войны, Тегеран должен предпринять шаги по восстановлению утраченного доверия соседей», — подчеркнул Гаргаш в публикации на платформе X.