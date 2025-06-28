Словакия считает полезным для себя членство Украины в ЕС, но прямой диалог между лидерами стран «не имеет смысла» из-за личной неприязни между ними.

Об этом в эфире местного телевидения заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, которого цитирует издание Aktuality.

Вместе с тем словацкий премьер не хочет видеть украинского президента Владимира Зеленского из-за их личного конфликта. Зато он готов разговаривать с украинским премьером Денисом Шмыгалем.

«Моя встреча с президентом Зеленским не имеет никакого смысла, потому что он меня ненавидит. Я не вижу никакой причины встречаться с президентом Украины», — подчеркнул Фицо.

Фицо отметил, что его задача — обеспечить и сделать все возможное, чтобы цены на газ в Словакии не росли из-за Украины.

«Остановка газового транзита стала результатом ирациональной «одержимости Россией» чиновников в Киеве и Брюсселе», — отметил словацкий премьер.