Пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян опровергла информацию СМИ Франции о том, что французская государственная ядерная компания Orano тайно начала перевозку в Армению отработанного ядерного топлива.

По ее словам, распространение этой информации преследует цель «подорвать международную репутацию Армении и омрачить сотрудничество страны с Францией».

По мнению Багдасарян, существуют «некоторые центры», которые мешают политике Армении и реализации ее «программ».

Отметим, что по данным издания courrierfrance24.fr, реализация этого плана началась спустя несколько недель после визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Париж в феврале 2025 года. Там он встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и высокопоставленными энергетическими чиновниками. В результате токсичные грузы были направлены в один из самых экологически уязвимых регионов Армении — заповедник Дилижан, расположенный на территории национального парка, охраняемого ЮНЕСКО.