Такие вещи, по сообщениям, попадают в страну через дипломатические каналы, не подлежащие таможенному контролю.

После почти полутора лет отсутствия на публике жена лидера КНДР Ким Чен Ына, Ли Соль Чу, снова появилась на официальном мероприятии. Вместе с мужем и дочерью Чу Е она приняла участие в церемонии открытия элитного пляжного курорта Вонсан Калма, который, по словам Кима, должен стать «туристическим курортом мирового уровня», пишет Newsweek.

Особое внимание СМИ привлек аксессуар Ли — предположительно сумка итальянского бренда Gucci GG Marmont стоимостью более 2000 долларов. Это вызвало резонанс на фоне строгих санкций ООН, которые запрещают поставки предметов роскоши в Северную Корею. Несмотря на ограничения, такие вещи, по сообщениям, попадают в страну через дипломатические каналы, не подлежащие таможенному контролю.

Этот жест подчеркивает хорошо известную склонность Ким Чен Ына к роскоши — от дорогих авто и часов до частных самолетов. Напомним, в 2023 году президент РФ Владимир Путин подарил ему лимузин российского производства, который поразил лидера КНДР во время визита в Россию.

Между тем экономическая ситуация в стране остается крайне сложной. По оценкам аналитиков, после десятикратного повышения зарплат в 2023 году средняя официальная месячная зарплата составляет около 4 долларов США, что заставляет большинство граждан работать на черном рынке, чтобы выжить.

Появление первой леди может быть попыткой подкрепить имидж нового туристического проекта режима, который стремится продемонстрировать «благополучие» и модернизацию страны. Однако контраст между образом правящей элиты и повседневной жизнью обычных северокорейцев только обостряет внимание к глубокому социальному неравенству.