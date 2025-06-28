Демократическая Республика Конго (ДРК) и Руанда подписали мирное соглашение в Вашингтоне.

Свои подписи под документом в присутствии госсекретаря США Марко Рубио поставили глава МИД ДРК Тереза Кайивамба и глава МИД Руанды Оливье Ндухунгирехе.

Соглашение, достигнутое при посредничестве США и Катара, включает положения об уважении территориальной целостности и запрете военных действий, разоружении и условной интеграции негосударственных вооруженных групп, а также о создании совместного механизма для координации вопросов безопасности. Стороны также договорились содействовать возвращению беженцев и внутренне перемещенных лиц, открыть гуманитарный доступ и создать региональную экономическую интеграционную структуру. Соглашение вступило в силу немедленно с подписанием его сторонами.