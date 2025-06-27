Президент США Дональд Трамп заявил, что отказывается продолжать диалог с Канадой о торговом соглашении между странами.

«Мы прекращаем все обсуждения по торговле с Канадой, решение вступает в силу немедленно», — написал он в Truth Social.

Американский лидер подчеркнул, что его решение связано с намерением Оттавы ввести налог на цифровые услуги для американских технологических компаний. Трамп обвинил канадские власти в «копировании Евросоюза».

США, по его словам, в ответ на это не только прекратят дискуссии о торговом соглашении, но и введут пошлины на ведение бизнеса для канадских компаний на американском рынке. Президент США пообещал объявить о них в ближайшие семь дней.