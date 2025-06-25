Бывший чемпион мира по шахматам и оппозиционер Гарри Каспаров оказался вовлечён в заговор по свержению правительства Южного Судана, пишет Bloomberg.

По версии следствия, он помог активисту Питеру Аджаку, стипендиату Гарварда, наладить контакт с финансистом с Уолл-стрит Робертом Граньери, который выделил 7 миллионов долларов на покупку оружия — автоматов Калашникова, ракет Stinger и гранат.

Именно эти деньги, по словам адвокатов Аджaка и его соратника Авраама Кича, сделали возможным заговор. Позднее активисты осмотрели тайник с оружием в Финиксе и были арестованы. Граньери утверждает, что не знал о плане переворота, а Каспаров заявляет, что всегда выступал за права человека и демократию.

При этом ни Каспарову, ни Граньери, ни другим участникам переговоров обвинения не предъявлены. Адвокаты суданцев обвиняют власти США в избирательном преследовании.