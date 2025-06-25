В Москве назвали арест архиепископа Баграта Галстаняна, в деле которого упоминается российский след, «очередным недружественным актом со стороны Никола Пашиняна».

Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова выразила обеспокоенность ситуацией вокруг Армянской апостольской церкви и правительства Армении, отметив, что обстановка в стране продолжает ухудшаться. По её словам, армянские власти недопустимым образом втягивают церковь в политику, используя для этого манипулятивные методы.

Более того, по её словам, власти Армении активно втягивают церковь различными манипулятивными средствами в политический процесс, что само по себе недопустимо.