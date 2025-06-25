Премьер-министр Армении Никол Пашинян в соцсетях дал понять, что за попыткой переворота в стране может стоять внешняя сила — намёк прозвучал в сторону России.

«Пазл складывается, и с каждой минутой ситуация, в том числе события последних нескольких дней, становится всё более понятной!», — написал он.

Пашинян также прокомментировал заявление адвокатской группы задержанного в Ереване российского бизнесмена Самвела Карапетяна, которая объявила о готовности защищать всех задержанных и арестованных по делу о подготовке терактов. По словам премьера, это свидетельствует о том, что все фигуранты действовали «в одной связке» и под координацией «единого центра».

В заключение Пашинян язвительно добавил: «Даже не будем упоминать, кто спонсор отключений электроэнергии… “Великий благодетель”, неутомимый трансферолог и граф Монте-Кристо нашего времени, которому плевать как на ЭСА, так и на её абонентов», — намекая, по всей видимости, на российского бизнесмена, связанного с энергетическим сектором Армении.

Следком Армении тем временем обнародовал материалы, связанные с попыткой насильственного захвата власти. Проправительственные медиа акцентируют внимание на предполагаемом участии внешней стороны — в частности, на возможной координации из России.

Ранее сообщалось, что кураторство по армянскому направлению в Кремле было передано первому заместителю главы администрации президента РФ Сергею Кириенко.

В одном из фрагментов обнародованных документов фигурирует следующая формулировка:

«Возможно будет необходимо организовать сбор всех ключевых акторов в одной нейтральной стране, с участием представителей российской стороны».