Колебания цен на мировом энергетическом рынке не окажут существенного влияния на финансовые потоки и инвестиционную привлекательность Азербайджана.

Об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в интервью CNN Business Arabic, комментируя ситуацию на глобальных нефтяных рынках, сообщает Report.

Министр отметил, что Азербайджан не связывает свою политическую и экономическую стратегию с ростом цен на энергоносители:

«Азербайджан является фактором стабильности в регионе. Торговая деятельность для нас очень важна. Однако в энергетическом секторе мы не торгующая, а добывающая страна. В этом контексте мы выигрываем не от скачков цен, а от более предсказуемых и устойчивых рыночных условий. Рост цен на энергоносители фундаментально не меняет позицию Азербайджана. Наша макроэкономическая и макрофискальная ситуация очень сильна».

По словам министра, на сегодняшний день стратегические валютные резервы Азербайджана сопоставимы с 100% ВВП страны.

«Сегодня основные государственные ресурсы направлены на восстановление территорий, освобождённых от оккупации, ускоренное возвращение вынужденных переселенцев и создание необходимой инфраструктуры в городах и сёлах. Мы твёрдо намерены развивать экономику Азербайджана на принципах устойчивости и стабильности», — добавил Джаббаров.