Чрезвычайный и полномочный посол Франции в Азербайджане Анн Буайон не получала официального приглашения для участия в визите в Карабах вместе с другими представителями дипломатического корпуса — инициатива исходила лично от неё, пишет местная пресса.

Но куда интереснее не сам факт визита, а поведение посла на месте. Буайон подходила к журналистам без протокольных фильтров, охотно давала комментарии и — внезапно — высказалась в позитивном ключе о проделанной Азербайджаном работе в Карабахе. Более того, она признала, что теперь понимает значимость Шуши для азербайджанского народа.

В армянской прессе эти заявления вызвали, без преувеличения, вызвали информационный шок.

Что произошло с Парижем? Политический разворот мог начаться ещё в мае, когда на полях саммита Европейского политического сообщества в Тиране Эммануэль Макрон неожиданно подошёл к президенту Ильхаму Алиеву, демонстрируя поведение, как будто многолетней конфронтации не было вовсе. В кулуарах это расценили как пробу почвы на «перезагрузку».

Месседжи посла Буайон, очевидно, не были импровизацией. Это сигналы, которые Париж намеренно посылает Баку. Что это: откат назад, смена риторики или попытка выйти из изоляции в регионе после провала «проармянского курса»? Париж понял, что игра в конфронтацию с Азербайджаном — это тупик?

Тем временем в Баку продолжается судебный процесс над гражданином Франции Мартином Райаном, обвиняемым в шпионаже. Во вторник в суде прозвучали показания о том, что Райан передавал Франции сведения о нефтегазовых контрактах и вооружении Азербайджана.

В этой ситуации дружелюбные заявления посла Буайон на фоне шпионского скандала с французским следом выглядят как минимум двусмысленно. Возможно, Париж спешит сгладить последствия — пока не стало хуже.

Ответы на эти вопросы мы услышим в ближайшем будущем. Но тренд уже обозначен.