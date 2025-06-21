Шуша — город, который помогает лучше понять азербайджанскую культуру. Об этом заявила посол Франции в Азербайджане Анн Буайон во время своего первого визита в город вместе с представителями дипломатического корпуса, аккредитованного в стране.

«Действительно, испытываю огромное чувство радости, находясь здесь. Знаю, что Шуша занимает особое место для Азербайджана, поскольку этот город является символом культуры и искусства. Кроме того, Шуша подарила миру много известных людей», — цитирует ее «Репорт».

Анн Буайон также отметила, что восхищена масштабами восстановительных и строительных работ, ведущихся в Карабахском регионе.