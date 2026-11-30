Турецкие туристические компании отменяют поездки в Грузию после вмешательства грузинской полиции в матч между «Бешикташем» и израильским «Хапоэлем» в Батуми, сообщают СМИ Турции.

Инцидент произошел 26 ноября во время матча пятого тура Лиги Европы. Болельщики «Бешикташа» попытались развернуть на трибунах палестинские флаги и баннер в поддержку Палестины, после чего грузинские полицейские применили против них дубинки и перцовый газ. Игра была прервана примерно на полчаса. В результате столкновений пострадали несколько болельщиков, 16 граждан Турции задержали. Позднее их освободили после дипломатических обращений Анкары.

После произошедшего туристические компании начали отменять поездки в Грузию и приостанавливать продажи туров. В Ризе компания Vaveyla Turizm остановила продажи поездок в Батуми и Тбилиси. Ее представитель Махмут Арслан сообщил, что в момент инцидента в Батуми находились клиенты компании, приехавшие туда в составе туристической группы. По его словам, решение приняли несмотря на то, что новогодние туры уже были полностью распроданы.

Турецкий специалист в сфере туризма и блогер Керем Качкар также объявил о приостановке всех поездок в Грузию, включая маршруты в Батуми и Тбилиси. Он пояснил, что этот шаг стал одновременно протестом против действий полиции и выражением поддержки Палестине. Еще одна компания, Gezi Trabzon Turizm, приостановила поездки в Батуми до дальнейшего уведомления, сославшись на вопросы безопасности туристов. Gözdem Burak Turizm отменила уже запланированные и новые туры в этот город.

К бойкоту присоединилась и Торгово-промышленная палата города Ризе. Ее председатель Ахмет Ариф Мете сообщил, что организация не отправит делегацию на международную торговую выставку в Батуми, которая пройдет 4–6 декабря. По его словам, это решение совет директоров принял после полицейского вмешательства в матч. Мете также заявил, что палата связалась с туристическими компаниями региона, многие из которых сообщили об отмене поездок.

Реакция распространилась и на другие регионы Турции. По данным Türkiye Gazetesi, компании из Стамбула, Антальи, Ыспарты и Сакарьи также приостановили поездки в Грузию, а новогодние туры в Батуми и Тбилиси были отменены. Кроме того, некоторые туроператоры начали исключать Батуми из программ поездок по Черноморскому региону на 2027 год.