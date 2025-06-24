В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось заседание по уголовному делу против Мартина Райана, обвиняемого в шпионаже, и Азада Мамедли, обвиняемого в государственной измене.

Адвокат Райана заявил, что его подзащитный хочет дать дополнительные показания:

«Мартин Райан намерен ответить на обвинения, выдвинутые против него другим обвиняемым — Азадом Мамедли на прошлом заседании, и озвучить новые факты».

Суд предоставил такую возможность.

Райан отверг обвинения Мамедли:

«Слова Азада о том, будто я знакомил некоторых граждан Азербайджана с представителями французской разведки, не соответствуют действительности. Я лишь искал людей, с которыми мог бы сотрудничать для развития своей бизнес-деятельности».

Он признал, что познакомил У.А. с Фредериком Девосом:

«Признаю, именно я их познакомил. Позже я узнал, что Фредерик Девос связан с французской разведкой. Когда я это понял, я сообщил У.А. Впоследствии У.А. рассказал мне, что после Девоса другой французский разведчик — Лоран Герар — предложил ему сотрудничество, но он отказался».

Азад Мамедли, в свою очередь, заявил:

«Мартин пытается замаскировать свои действия. Основной его целью была разведка, связанная с нефтегазовыми контрактами. Он интересовался деятельностью британских компаний, знакомился с руководителями и передавал информацию французской разведке. Он также познакомил некоторых азербайджанцев и иностранку, работавшую в нефтегазовой компании, с представителями французских спецслужб. Под видом преподавания французского языка и шахмат он собирал данные и передавал их. Один из таких людей — Р.М. — тоже был представлен разведке».

На суде зачитали и показания Райана следствию. Он рассказал, что познакомился с Фредериком Девосом в 2020 году, когда находился в Азербайджане.

«Он заявил, что русские и иранцы представляют угрозу для французов, и стал задавать вопросы о моих возможных связях с иранскими компаниями. Он предложил мне собирать информацию о иранских и российских бизнесменах и передавать её ему».

Райан подтвердил, что во время Второй карабахской войны встречался с Девосом:

«На встречах он спрашивал, достаточно ли у Азербайджана оружия для этой войны, интересовался азербайджано-турецкими отношениями. После войны он начал давать мне задания. Он интересовался иранскими бизнесменами, просил список людей, владеющих французским языком или учившихся во Франции. Даже предлагал мне поехать в Иран, якобы для торговли шафраном».

Позже с Райаном стали работать ещё два сотрудника французской разведки — Лоран Леди и Жером Кассарино, действовавшие под дипломатическим прикрытием.

«Я должен был тогда сообщить о них государственным органам Азербайджана, но побоялся реакции французского правительства», — заявил он.

Следующее заседание назначено на 21 июля.