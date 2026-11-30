Президент Украины Владимир Зеленский назвал нежелание завершать войну главной проблемой российского лидера Владимира Путина. Об этом говорится в публикации главы украинского государства в Telegram.
«Проблема Путина, как говорят некоторые лидеры, в том, что он не знает, как закончить эту войну. Если ты не знаешь, как завершить войну, которую сам начал, значит, ты не хочешь ее заканчивать», – заявил президент Украины.
Зеленский также подчеркнул, что Украина не намерена юридически признавать временно оккупированные территории российскими.
«Это не просто земля. Это наши дома, наши города и даже разрушенные деревни. Несмотря на то, что он с ними сделал, они наши», – сказал украинский лидер.