В расписание движения поездов Бакинского метрополитена внесены изменения, обусловленные уменьшением пассажиропотока в связи с завершением учебного года и началом летнего сезона.

Об этом сообщили в пресс-службе ЗАО «Бакинский метрополитен».

Согласно летнему расписанию, движение поездов регулируется по-разному в рабочие и выходные дни.

На участке «28 Мая — Ахмедли» и в обратном направлении в рабочие дни в часы пик (07:00–10:00 и 17:00–21:00) поезда курсируют с интервалом в 2,5 минуты, в остальное время — с интервалом в 3 минуты. В нерабочие дни интервал на этом участке составляет 3 минуты с 06:00 до 22:00.

На направлениях «28 Мая — Ичеришехер» и «28 Мая — Дарнагюль» интервал в указанные периоды увеличен вдвое.

Изменения не коснулись движения на Фиолетовой линии и перегоне «Хатаи — Джафар Джаббарлы».

Обновленное расписание также применяется на участке «Бакмил» и доступно на сайте metro.gov.az.