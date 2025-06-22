Вице-президент США Джей Ди Вэнс прокомментировал слова заместителя главы Совбеза РФ Дмитрия Медведева, который ранее заявил, что ряд стран, возможно, готовы напрямую передать Ирану ядерный боекомплект.

«Ну, во-первых, я думаю, что это странный ответ, но я также не знаю, говорит ли этот парень от имени президента Путина или от имени российского правительства. Одна из вещей, которую мы уловили, Джон, в наших разговорах с русскими за последние несколько месяцев, несмотря на наши многочисленные разногласия, конечно, с государством Россия, они были очень последовательны в том, что они не хотят, чтобы Иран получил ядерное оружие. И — и это то, что, как я думаю, многие комментаторы недооценивают в том, что президент сделал вчера вечером.

Наличие у Ирана ядерного оружия, распространение ядерного оружия на Ближнем Востоке — это катастрофа практически для всех. Это один из немногих вопросов, по которому Россия, Китай и США имеют общее согласие, — мы не хотим видеть гонку ядерных вооружений на Ближнем Востоке», — отметил он.

