Ночным ударом по «трем точкам» в Иране США добились того, что оказались «втянуты в новый конфликт с перспективой наземной операции», а пришедший «как президент-миротворец» Дональд Трамп начал новую войну. Об этом написал зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев в тг-канале.

«Критическая инфраструктура ядерного цикла, судя по всему, не пострадала или пострадала незначительно. Обогащение ядерных материалов, а теперь можно прямо сказать — и будущее производство ЯО — будет продолжено. Ряд стран готов напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект», — заявил Медведев.

По его словам, политический режим в Иране будет сохранен и с высокой вероятностью станет сильнее, а народ консолидируется вокруг духовного руководства, в том числе те, кто ему не симпатизировал.

При этом, согласно заявлению Медведева, Израиль оказался «под ударом, гремят взрывы, люди в панике». Против действий Израиля и США, по его оценке, выступает «абсолютное большинство стран мира».

«С такими успехами не видать Трампу Нобелевской премии мира, даже несмотря на всю продажность этой номинации. Хорошее начало, поздравляю, г-н президент», — резюмировал Медведев.