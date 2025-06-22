Предприниматель Эмин Агаларов, говоря о возведении ледового дворца в Азербайджане, отметил, что победитель Олимпиады Евгений Плющенко обещал ему вырастить будущих чемпионов.

Следует напомнить, что Плющенко и его супруга продюсер Яна Рудковская станут партнерами предпринимателя в проекте по строительству ледового дворца в Азербайджане.

«Когда-то в детстве мои родители жили на Патриарших прудах, и когда лед зимой замерзал, я любил кататься на коньках и играть в хоккей. После моего знакомства и близкой дружбы с Яной Рудковской и Евгением Плющенко они пригласили меня на ледовую площадку и на арены, которые они построили для тренировок хоккеистов и фигуристов», — приводит РИА Новости слова Эмина Агаларова.

«Я поехал, посмотрел, был очень удивлен уровнем услуг и концепции, которую они представляют. И, естественно, мы подумали, что было бы неплохо тоже построить подобное, но дать еще одну грань и построить трибуны. Это позволило бы проводить там не только международные соревнования, но и шоу, которыми занимается Яна. Евгений, в свою очередь, пообещал вырастить настоящих будущих чемпионов. Я бы очень хотел, чтобы он в этом поучаствовал. Это еще одна грань взаимодействия между Азербайджаном и Россией», — отметил он.