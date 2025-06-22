Мы были в самом разгаре дипломатических переговоров с США, когда израильтяне все испортили. Об этом заявил глава МИД Ирнана Аббас Аракчи.

«Не Иран, а США предали дипломатию. Они предали переговоры. В середине переговоров с нами они дали зеленый свет израильтянам, если даже не проинструктировали их, как атаковать ядерные объекты Ирана», — заявил он.

Глава МИД Ирана сообщил, что сегодня отправляется в Москву, где завтра проведет консультации с Путиным. Он также напомнил, что у Тегерана и Москвы «стратегическое партнерство».

«Я еду в Москву сегодня, и завтра утром у меня встреча с президентом Путиным. Россия — друг Ирана, и у нас стратегическое партнерство. Мы всегда консультируемся друг с другом и координируем наши позиции. Завтра у меня будут серьезные консультации с президентом России, и мы продолжим работать друг с другом», — сказал министр.

