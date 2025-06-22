Признаки радиоактивного загрязнения на ядерных объектах в Исфахане, Натанзе и Фордо, которые подверглись ударам США, отсутствуют. Об этом информирует Национальный центр ядерной безопасности Ирана.

«С учетом принятых мер, предварительного планирования и данных, зафиксированных системами обнаружения радиоактивных веществ, признаков загрязнения не выявлено», — отмечается в соответствующем заявлении.

МАГАТЭ также сообщило, что на данный момент не зафиксировало повышения уровня радиации за пределами иранских ядерных объектов после ударов США.