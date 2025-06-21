Около 20 немецких политиков и представителей культуры направили в прокуратуру заявление против канцлера Германии Фридриха Мерца. Поводом стали его высказывания в поддержку действий Израиля против Ирана.

Об этом сообщает Berliner Zeitung со ссылкой на соответствующее обращение.

Заявление было подано в Генеральную прокуратуру ФРГ и прокуратуру Берлина. Среди подписавших документ — художники, музыканты, комики, а также известный публицист Патрик Бааб и политик от партии «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» (BSW), а также Михаэль фон дер Шуленбург, представляющий ту же партию в Европарламенте. Подписанты требуют привлечь канцлера к ответственности за его заявления.

Авторы документа считают, что Мерц нарушил закреплённые в Конституции ФРГ принципы «международного взаимопонимания» и «заповеди мира». В частности, они указывают, что канцлер Германии цитировал израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который утверждал, что «предотвратил создание ядерного оружия в Иране». Однако, как отмечается в заявлении, спецслужбы США опровергают наличие у Ирана активной ядерной программы.

«Нетаньяху публично говорит о близости создания иранской ядерной бомбы с 2002 года, уже более 20 лет», — говорится в документе.

Кроме того, в заявлении содержится обвинение Мерца в использовании терминологии, напоминающей нацистскую лексику. Общественники указывают на сходство его формулировок с высказываниями оберштурмфюрера СС Августа Хефнера, причастного к расстрелам в Бабьем Яре, который называл эти действия «грязной работой».