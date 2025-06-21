Белорусского оппозиционера Сергея Тихановского, ранее приговоренного на 18 лет лишения свободы, освободили.

Об этом сообщает белорусское издание «Наша Нива».

Сообщается, что Тихановского встретила его жена, оппозиционный политик Светлана Тихановская. По данным издания, освобождение стало возможным благодаря визиту специального посланника президента США Дональда Трампа Кита Келлога в Беларусь. В результате переговоров президент Белоруссии Александр Лукашенко согласился освободить 14 политзаключенных.

