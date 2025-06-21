Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью Neue Osnabrücker Zeitung заявила, что операцию Израиля против Ирана нельзя приравнивать к вторжению России в Украину. По её словам, в отличие от Киева, который не угрожал существованию РФ, Израиль сталкивается с прямыми угрозами уничтожения со стороны Ирана и ХАМАС.

«Я не совсем согласна с тем, что Израиль нарушает международное право. Когда существование страны ставится под сомнение, это не тот случай, на который можно просто ответить в соответствии с международным правом», — отметила Меркель. «Если одним разрешено заявлять, что они хотят уничтожить государство Израиль, то оно должно иметь возможность защищать себя», — добавила она.

Комментируя ситуацию вокруг Украины, экс-канцлер подчеркнула: «А вторжение России в Украину очевидно противоречит международному праву. Украина никогда не угрожала России и тем не менее подверглась нападению».

Меркель также напомнила, что после окончания холодной войны мир жил в надежде на глобальные перемены: «Был период огромного оптимизма. Казалось, что свобода восторжествовала, и только вопрос времени, когда это произойдёт во всём мире». Однако, по её словам, путь к этому оказался тернистым — с войнами в бывшей Югославии, финансовым кризисом, пандемией и ухудшением отношений с Россией.