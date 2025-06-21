На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса были обсуждены изменения в ряд законодательных актов Азербайджана, касающихся предпринимательской деятельности на искусственных земельных участках, в том числе — в контексте возможного размещения казино.

В повестке дня стояли поправки к Гражданскому, Уголовному и Административному кодексам, а также законам «Об информации, информатизации и защите информации», «О государственной пошлине», «О рекламе», «О лицензиях и разрешениях», «О борьбе с легализацией имущества, приобретённого преступным путём, и финансированием терроризма» и «О создании искусственных земельных участков в части Каспийского моря, принадлежащей Азербайджанской Республике».

Председатель парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли напомнил, что ранее Милли Меджлис принял базовый закон о создании искусственных земельных участков в акватории Каспийского моря, принадлежащей Азербайджану. По его словам, данный документ придал таким участкам особый статус, укрепил правовую основу и устранил существовавшие пробелы в этой сфере.

В свою очередь, председатель Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Азер Амирасланов сообщил, что в упомянутый закон будет добавлена новая глава — «Предпринимательская деятельность на искусственных земельных участках».