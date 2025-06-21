Иран имеет полное право на использование ядерных технологий в мирных целях, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу Sky News Arabia.

По его словам, Россия выступает против распространения оружия массового уничтожения, в том числе и появления его у Ирана. В то же время Москва готова поддерживать Тегеран в развитии мирного атома.

«Ни у России, ни у МАГАТЭ нет доказательств того, что Иран стремится получить ядерное оружие. Мы неоднократно информировали Израиль, что таких доказательств не существует», — подчеркнул Путин.