США расширили свои санкционные списки по Ирану и йеменским хуситам. Информация приводится в сообщении Министерства финансов США.

Уточняется, что расширение черного списка по Ирану произошло в связи с поставками Тегерану «чувствительного оборудования» из Китая. Под ограничительные меры подпали, в частности, некоторые базирующие в КНР компаний. В общей сложности рестрикции были применены против одного физического лица, восьми фирм, в том числе одной из Турции, а также сухогруза, ходящего под флагом Панамы. Какой именно груз, по версии американской стороны, был доставлен из Китая в Иран, Минфин США не уточняет.

Также американское финансовое ведомство заявило, что ввело санкции для ликвидации схем контрабандных поставок хуситов. Рестрикции введены против 4 физических и 12 юридических лиц, в числе которых компания, имеющая представительство в Кишиневе и на Сейшельских островах. В черный список попали и два танкера. По версии правительства США, за счет этих санкций пресечена работа нескольких подставных компаний хуситов, схемы продажи мятежниками «нефти и других сырьевых товаров на черном рынке Йемена», другая контрабандная деятельность.